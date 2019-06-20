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Власть
20.06.2019 12:02
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«Сроки халатности прошли, а осадок остался»: Следком посоветовал Смольному присмотреться к главе Госэкспертизы

Замглавы Следственного комитета направил вице-губернатору Смольного письмо, где описал ход расследования в отношении руководителя городской Госэкспертизы. Полковник юстиции объяснил, что в действиях директора Центра экспертизы состав есть, но нет больше времени. Остался вопрос о занимаемой должности, а у каждой влиятельной должности есть ресурс.

«Сроки халатности прошли, а осадок остался»: Следком посоветовал Смольному присмотреться к главе Госэкспертизы

Игорь Юдин//spbexp.ru

По информации «Фонтанки», 20 июня в Смольном, на столе вице-губернатора по капитальному строительству и реконструкции объектов недвижимости Николая Линченко, должно лежать письмо от заместителя руководителя Следственного комитета Петербурга Павла Камчатного. Оно отправлено на прошлой неделе, и, по данным нашего издания, в документе идет речь о предыдущем директоре Государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» (ЦГЭ) Владиславе Еремине и действующем – Игоре Юдине.

Напомним, что экс-директор в конце марта прошлого года признан виновным Куйбышевским районным судом Петербурга в злоупотреблении служебными полномочиями. Тогда история касалась так называемых «подвесов», то есть того, что чиновники оформили четырех сотрудников в Центр госэкспертизы, зная, что фактически работать они будут в других структурах правительства Петербурга. Так, например, один из сотрудников на самом деле работал в аппарате у бывшего вице-губернатора Игоря Албина. Надо отметить, что эта практика была достаточно широко распространена в Смольном. Но следствие насчитало ущерб на более чем 7 миллионов рублей.

Игорь Юдин был на тот момент первым заместителем Еремина, став директором в конце 2016 года. Непосредственным же их руководителем был глава Службы Госстройнадзора Леонид Кулаков, ныне председатель комитета по строительству.  

Заметим, ЦГЭ – структура, подведомственная Службе Госстройнадзора. Центр дает заключения о будущих бюджетных затратах по всем объектам строительства и капитального ремонта в Петербурге. Реконструкции также приравниваются к новому ремонту. В год проходит от 300 до 600 экспертиз.



По данным «Фонтанки», Следственный комитет информирует вице-губернатора Линченко, что проведена проверка и по Юдину, где установлена его вина в халатности. Однако в связи с тем, что сроки привлечения Юдина к уголовной ответственности по статье 293 УК вышли, то в начале июня в возбуждении уголовного дела отказано. 

Тем не менее Следственный комитет в порядке процессуального реагирования просит рассмотреть вопрос соответствия Юдина занимаемой должности.

Заметим, что в феврале этого года Юдина проверяла и экономическая полиция главка. Тогда оперативников заинтересовало, отчего директор в командировках останавливается исключительно в пятизвездочных «Рэдиссон Роял Москва» и Crowne Plaza Moscow World Trade Center. С выводами притормозили по двум причинам. Во-первых, тот же вице-губернатор Линченко официально информировал ГУ МВД, что Юдина не уведомили о нормативах трат, во-вторых, Юдин возместил неумеренные расходы из личных средств, да еще с процентами. 

Однако, при всех неприятностях чиновника, не надо забывать, что Юдин является членом региональной ревизионной комиссии ОНФ в Санкт-Петербурге. Его соратник Павел Созинов – человек системный. Он руководитель исполкома ОНФ в СПб и заодно кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга.

Также точно не секрет, что Юдин – заядлый рыбак и близок к президенту Петербургского клуба рыбной ловли Александру Вахмистрову. Сегодня экс-вице-губернатор по строительству Вахмистров является членом президиума координационного совета по строительству при аппарате полпреда по Северо-Западу. В биографии Павла Созинова так же значится, что он работал советником Вахмистрова на общественных началах.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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