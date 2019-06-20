Жители многоэтажки в Симферополе наткнулись на отрубленные головы крокодилов. За поиск живодеров взялась прокуратура Крыма

Головы опасных хищников нашли во дворе жилого дома в Симферополе, рассказали в Госкомветеринарии Крыма. Кто держал крокодилов и кто с ними расправился в столице полуострова, пока неизвестно.

Сообщение от жителей дома по улице Воровского поступило в ведомство 19 июня. Горожане заметили на газоне отрубленную голову крокодила. Прибывшие на место специалисты нашли во дворе ещё одну голову пресмыкающегося. Останки собрали в контейнер, их вывезут и сожгут. На территории опасных находок провели дезинфекцию.

«Учитывая тот факт, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, материалы будут направлены в прокуратуру Киевского района для дальнейшего рассмотрения вопроса», — отметили в пресс-службе Госкомветеринарии Крыма.





