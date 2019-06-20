Пресса США: Иранцы всё-таки сбили американский беспилотник

Пресса США утверждает, что иранским военным все же удалось сбить разведывательный беспилотный аппарат армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США и данные разведки страны 20 июня.

Источник авторитетного издания подтвердил, что беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий американскому военно-морскому флоту, был сбит ракетой класса «земля-воздух». Он уточнил, что это произошло в международном воздушном пространстве над водами Ормузского залива. Никаких других подробностей не изданием не сообщается.

Ранее представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан заявил, что Иран не мог сбить американский беспилотник. Перед этим военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сбили беспилотный разведывательный аппарат США, когда он вошел в воздушное пространство Ирана в южной провинции Хормосган.

MQ-4C Triton — разведывательный беспилотник, создаваемый по заказу авиации американского флота с использованием отдельных элементов стратегического дрона-разведчика RQ-4 Global Hawk, эксплуатируемого в ВВС США с 2004 года. Впервые взлетел в 2013 году. Начало опытно-боевой эксплуатации намечено на 2018 год, достижение полной готовности — к 2023-му. способен выполнять беспрерывный полет в течение 24 часов на выдоте до 16 км.





