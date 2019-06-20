Строительство
«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб»
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб» за лучшую продуктивность по итогам первого квартала 2019 года.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» давно и успешно сотрудничает с «Уралсибом», используя полный спектр услуг, предоставляемых Банков, в числе которых ипотечное кредитование, аккредитивные счета и пр.
Банком аккредитованы жилые комплексы «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль».
Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01.
ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30
Справка о компании «Отделстрой»
Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/
Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/