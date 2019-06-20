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20.06.2019 11:07
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СК назвал сумму похищенных средств в уголовном деле бизнесмена Бойко-Великого

Против предпринимателя Василия Бойко-Великого и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» действительно возбуждено уголовное дело в растрате денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК), также известна сумма похищенных средств. Об этом сообщили в Следственном комитете России 20 июня.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова, похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США.

СК описывает и схему хищений средств. По данным СК, фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлен 31 хищение средств. Также следствие проверяет факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Василия Бойко-Великого стало известно 19 июня. В банке, а также в команиях, связанных с Бойко, – «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель» прошли обыски. Центробанк еще в мае 2018-го лишил финансовую организацию лицензии из-за нарушений в области отмывания доходов.



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