13% россиян никогда не слышали про прямую линию с Путиным. 75% будут следить за эфиром

75% россиян планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Об этом сообщает ВЦИОМ.

О дате и времени начала прямой линии знают 62% россиян. Каждый четвертый россиянин что-то слышал, но не знал точной даты и времени. Еще 13% впервые услышали о программе, которая выйдет в эфир уже в 17-й раз.

Следить за эфиром будут 75% граждан. Но только 29% — от начала и до конца. Еще 12% хотят посмотреть отдельные фрагменты в прямом эфире, а 34% потом прочитают об основных вопросах и ответах в СМИ.

К передаче уже поступило полтора миллиона вопросов. И не только вопросов. Как ранее сообщала «Фонтанка», возбуждено первое уголовное дело по жалобе, адресованной президенту.







Прямая линия, напомним, начнется в полдень.