«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

«Аквилон Инвест»

Об этом рассказал Президент холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых в интервью «Фонтанке».

«Корректировать сценарий развития компании в связи с реформами в отрасли у нас нет необходимости. Этим летом мы планируем вывести в продажу девять новых проектов общей площадью более 300 тысяч кв.м, три из которых – в Санкт-Петербурге», – отметил руководитель компании.

По его словам, новые проекты в Северной столице – это жилые комплексы в сегментах комфорт и бизнес-класса в центре Петербурга, а также в Приморском и Невском районах.

Подробности о новых жилых комплексах в компании не озвучили, подчеркнув, что сейчас идет проработка проектов.

«Для нас Санкт-Петербург является приоритетным стратегическим направлением, – подчеркнул Александр Рогатых. – Земельный банк в Петербурге превышает 600 тысяч кв.м. Это больше половины всего земельного банка холдинга, который насчитывает порядка 950 тысяч кв.м в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве».

Напомним, сегодня «Аквилон Инвест» реализует в Петербурге пять жилых комплексов: четыре очереди ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе Петербурга, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, а также малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» и две очереди ЖК All Inclusive в Пушкинском районе.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru