Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +27
$ 63.98р
71.64р
11:26 20.06.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
20.06.2019 10:49
Печать

«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

«Аквилон Инвест»

Об этом рассказал Президент холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых в интервью «Фонтанке».

«Корректировать сценарий развития компании в связи с реформами в отрасли у нас нет необходимости. Этим летом мы планируем вывести в продажу девять новых проектов общей площадью более 300 тысяч кв.м, три из которых – в Санкт-Петербурге», – отметил руководитель компании.

По его словам, новые проекты в Северной столице – это жилые комплексы в сегментах комфорт и бизнес-класса в центре Петербурга, а также в Приморском и Невском районах.  

Подробности о новых жилых комплексах в компании не озвучили, подчеркнув, что сейчас идет проработка проектов.

«Для нас Санкт-Петербург является приоритетным стратегическим направлением, – подчеркнул Александр Рогатых. – Земельный банк в Петербурге превышает 600 тысяч кв.м. Это больше половины всего земельного банка холдинга, который насчитывает порядка 950 тысяч кв.м в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве».  

Напомним, сегодня «Аквилон Инвест» реализует в Петербурге пять жилых комплексов: четыре очереди ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе Петербурга, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, а также малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» и две очереди ЖК All  Inclusive в Пушкинском районе.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.06.2019 11:02

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб»

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб» за лучшую продуктивность по итогам первого квартала 2019 года.
«Аквилон Инвест»
20.06.2019 10:49

«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

Об этом рассказал Президент холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых в интервью «Фонтанке».
Холдинг RBI
19.06.2019 18:00

Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Проект Futurist компании RBI (входит в Группу RBI) вошел в число пяти финалистов федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
19.06.2019 15:32

Бесплатные занятия йогой в двух петербургских парках продлят до конца лета

Группа ЦДС продлевает до 31 августа сезон бесплатных занятий йогой в двух петербургских парках: им. Академика Сахарова и Палевском сквере. Тренировки будут проводиться каждую субботу, с 11 до 13 часов.
Группа компаний «ЦДС»
19.06.2019 12:48

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области по объему текущего строительства. Такие данные приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).
Setl City
19.06.2019 12:20

«Фестиваль друзей» в «Солнечном городе» объединил свыше 1000 участников

Яркий и по-настоящему семейный фестиваль прошел 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Для всех гостей «Петербургская Недвижимость» и Setl Group подготовили насыщенную программу, чтобы каждый мог получить максимум впечатлений.
depositphotos.com
19.06.2019 11:32

Россиян обеспечат бесплатным такси в случае экстренной отмены запланированного рейса

Инициатором выступили сервис «Яндекс.Такси» и Ростуризм.
фото предоставлено инвестиционно-строительной компанией «Отделстрой»
19.06.2019 11:13

В 5 очереди «Нового Оккервиля» заселено более 80% квартир

В 5 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» уже заселено более 80% проданных квартир. Остальные 20% - это, в основном, те, кто воспользовался рассрочкой от застройщика и еще не выплатил всей стоимости квартиры.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
19.06.2019 10:42

Группа «Эталон» показала студентам стройку

На строительной площадке квартала «Галактика» сотрудники Группы «Эталон» провели экскурсию для российских и иностранных студентов первого курса магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
ГК «Ленстройтрест»
19.06.2019 10:27

ГК «Ленстройтрест» запустила акцию «Приумножаем материнский капитал»

Специальное предложение распространяется на ограниченный пул квартир в третьей очереди голландского квартала «Янила», который возводится в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области.
shutterstock.com
18.06.2019 18:00

Летние цены на готовые квартиры

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» по специальным ценам.
«Аквилон Инвест»
18.06.2019 15:19

Во II очереди ЖК 4YOU началась отделка квартир

Два корпуса II очереди ЖК 4YOU, которые разместились в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», планово готовятся к вводу в эксплуатацию. Рабочие приступили к предчистовой отделке квартир.