YIT уходит из Москвы, но останется в Петербурге

Финская строительная компания ЮИТ (YIT ) отказалась от реализации новых проектов жилого строительства в Москве и Московской области из-за сложной бизнес-среды. В Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Тюмени девелопер продолжит стройку ЖК. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба компании.

Застройщик объявил о решении завершить все начатые проекты в столице и Московской области, а также продолжить работу по тем жилым комплексам, в отношении которых начаты процедура получения разрешительной документации и проектирование. Однако новые объекты ЮИТ строить в этих регионах не будет. Предполагается, что на уход из Москвы компании потребуется время до конца 2020 года. Решение ЮИТ объяснил капиталоемкостью и сложной бизнес-средой.

Кроме того, девелопер продаст участки в Ростове-на-Дону. Но продолжит жилое строительство в Санкт-Петербурге, а также Казани, Екатеринбурге и Тюмени, так как посчитал его рентабельным в условиях российской экономики. Компания планирует развивать в этих городах и сервисы обслуживания клиентов.

По итогам продажи активов и бизнеса компания ожидает получить в 2019–2021 годах положительный чистый кассовый поток порядка 50 млн евро.





