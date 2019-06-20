На стройке в Петербурге рабочие восстали против прораба. Для удовлетворения социальной несправедливости хватило малого

Бунт своих подопечных не смог подавить прораб в Красносельском районе Петербурга. Пришлось заплатить собственными сбережениями и телефоном.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне на стройке ЖК «Балтийская волна» на улице Маршала Казакова четверо рабочих взбунтовались против прораба. Приезжие из Киргизии пошли с кулаками на вышестоящего по должности гражданина Украины. У начальника силой забрали 15 тысяч рублей, недорогой телефон, потом заперли в одном из помещений на пятом этаже 16-этажного дома.

О пленнике узнал старший инженер компании, он доложил о ситуации вышестоящему руководителю, тот уже обратился в полицию.





