Бизнес обратился к Верховному суду с просьбой не отменять сроки давности по налоговым преступлениям

Планы Верховного суда отменить срок давности по налоговым преступлениям обеспокоили бизнес-сообщество. Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились с просьбой пересмотреть проект постановления, пишут 20 июня «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Как пишет издание, письма в Верховный суд уже направили Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Также подготовили обращения Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что формально статьи Уголовного кодекса требуют доказывать наличие умысла на уклонение от уплаты налогов, но в реальности уголовные дела возбуждаются просто по факту неуплаты сумм, указанных в решении налоговой проверки. Из-за этого к ответственности могут привлекать лиц, которые уверены в том, что действовали в рамках закона.

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям в зависимости от тяжести составляет от двух до 10 лет. В июне стало известно о проекте постановления пленума Верховного суда, в котором предлагалось считать налоговые преступления длящимися, а сроки давности по ним исчислять не с момента неуплаты налогов, а с момента их полного погашения (или взыскания).





