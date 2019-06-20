Жара вернулась в Петербург. Но до выходных она «не доживет»

В Петербург на пару дней возвращается жара. По иронии судьбы, она закончится к выходным.

«В наступивший четверг антициклон постепенно покинет Санкт-Петербург. Однако пока он сохранит в городе жаркую и преимущественно сухую, солнечную погоду», – пишет 20 июня в Facebook синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По его информации, в городе воздух прогреется до +28° С, а в области — до +29° С. Ветер западный, 2–7 м/с.

Северо-Западный гидрометцентр прогнозирует, что и завтра, 21 июня, будет жарко — до 30 градусов тепла. Однако вероятны ливни и грозы, после которых к субботе в городе на Неве будет свежо: всего 23 градуса тепла в субботу, 22-го числа.





