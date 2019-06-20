«Отказали тормоза». На площади Карла Фаберже автомобиль въехал в здание «Русских самоцветов»

Авария с выездом на тротуар произошла в Красногвардейском районе Петербурга утром 20 июня. Несущийся транспорт остановила стена здания.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, около 9 утра на площади Карла Фаберже автомобиль свернул с проезжей части, пробил ограждения, проложил путь через газон и въехал в здание ювелирного центра «Русских самоцветов».

Свидетели отмечают, что у транспортного средства отказали тормоза. Несмотря на помятый бампер, водитель отделался рассечённой бровью.





