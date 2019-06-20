Из салона связи в Москве вынесли две сотни телефонов на 4,3 миллиона рублей. Подозреваемого нашли в Петербурге

Мужчину, которого подозревают в краже почти двух сотен телефонов из салона сотовой связи в столице, задержали в Петербурге. Скрываться ему удалось пять дней, сообщила 20 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, злоумышленник проник в помещение на улице Маршала Бирюзова, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию. Похитив более 190 мобильных телефонов, он скрылся. Сумма ущерба от кражи телефонов составила около 4,3 миллиона рублей. В полицию обратился администратор салона.

Было установлено, что подозреваемый отправился в Петербург, где его и задержали. Часть похищенного нашлась на одном из радиорынков Москвы, а остальные телефоны обнаружили у перекупщика.

Против похитителя возбудили уголовное дело о краже.





