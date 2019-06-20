В Купчино кредиторы устали ждать неудачливого предпринимателя. Долг стали выбивать силой

Отрицательный баланс привёл бизнесмена в машину к коллекторам. Встреча прошла быстро, теперь мужчина вынужден передвигаться по городу на метро вместо автомобиля. Но это не конец истории, потому что возвращена только половина суммы.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне утром в полицию позвонила продавец магазина на улице Турку, которая стала свидетелем преступления на подходе к работе. Женщина рассказала: у 29-го дома с ней поравнялся мужчина в поло и джинсах, к которому в следующее мгновение подъехала чёрная «Тойота Ленд Крузер». Из автомобиля вышли трое и задали вежливый вопрос, требующий только положительного ответа: проедет ли молодой человек с ними? Горожанин садиться в машину отказался, тогда его взяли под руки и принудительно сделали пассажиром. Продавщица проводила взглядом уезжающую «Тойоту».

Вечером в полицию Фрунзенского района поступило заявление от 38-летнего предпринимателя, который рассказал продолжение истории. Незнакомцы не стали церемониться с ним в машине, нанеся пару ударов по лицу. Присвоили себе сумку с 130 тысячами рублей, забрали ключи от БМВ и сам автомобиль. Транспорт владелец оценил в 1,5 млн рублей. По словам пострадавшего, забранного всё равно не хватило, чтобы рассчитаться с долгом в 7,5 млн рублей. Полтора миллиона мужчина вернул в декабре прошлого года, остаток в шесть миллионов нотариально заверил распиской. Видимо, кредиторы устали ждать.

По данным СПАРК, бизнес предпринимателю официального дохода больше не приносит. На петербуржца было зарегистрировано несколько фирм, специализирующихся на продаже и аренде транспорта, но сейчас юридические лица уже исключены из ЕГРЮЛ.





