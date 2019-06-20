Власти Новой Зеландии за 136 миллионов долларов выкупят у населения полуавтоматическое оружие

Власти Новой Зеландии намерены выкупить у населения полуавтоматическое оружие, которое в стране запретили после теракта в Крайстчерче. На это планируют потратить 136 миллионов долларов, сообщает 20 июня газета New Zealand Herald со ссылкой на совместное заявление министров полиции и финансов страны.

По данным издания, 124,7 миллиона долларов США выделены непосредственно для выкупа, еще 11,8 миллиона — для разработки схемы сбора оружия. Граждане, которые имеют лицензии, смогут получить компенсацию, которая составит до 95 процентов от рыночной стоимости оружия. Точный размер будет зависеть от состояния. Сбор оружия продлится до 20 декабря.

После теракта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие, а также штурмовые винтовки и детали к ним. В апреле парламент принял соответствующий законопроект.

Нападение на мусульман в новозеландском Крайстчерче произошло 15 марта. В результате атаки погибли 50 человек, еще примерно столько же пострадали. Стрелок – 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант – сейчас находится под арестом.





