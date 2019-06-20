«Это фейк». В НИИ океанографии опровергли данные о вывозе косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае

Информацию о том, что из «китовой тюрьмы» в Приморском крае начали вывозить косаток опровергли во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Дальнейшую судьбу животных пока обсуждают ученые, которые находятся в районе бухты Средняя.

«Нет, не вывозят, касатки все на месте <...> Вывоза сегодня нет. Это фейк», — заявил 20 июня пресс-секретарь Всероссийского Алексей Смородов в комментарии РИА Новости.

В администрации Приморского края сообщили, что пока власти информацией о ситуации не располагают.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, сообщил о том, что специалисты ВНИРО начали операцию по выпуску косаток из «китовой тюрьмы». «Сегодня двух косаток погрузили на транспорт и отправили. Возможно, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае», — рассказал источник, добавив, что оттуда их будут выпускать в Сахалинский залив.





