Американские военные отрицают уничтожение своего беспилотника в Иране

В тот момент, когда корпус стражей Исламской революции, по утверждению Тегерана, уничтожил американский беспилотник над южной иранской провинцией Хормозган, дронов США в воздушном пространстве Ирана не было. Об этом 20 июня заявил представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ) капитан Билл Урбан.

«Сегодня в воздушном пространстве Ирана не было ни одного американского беспилотника», – цитирует Урбана РБК со ссылкой на Reuters. От других комментариев по этой теме представитель ведомства отказался.

Об инциденте в Хормозгане ранее 20 июня со ссылкой на заявление иранской революционной гвардии сообщал портал Press TV. Речь, по информации корпуса стражей Исламской революции, шла об американском дроне RQ-4 Global Hawk.

Подобные заявления со стороны Ирана, замечает CNBC News, прозвучали после того, как США подтвердили информацию о том, что Тегеран пытался сбить американский беспилотник на прошлой неделе. Кроме того, признали в Вашингтоне, один дрон США, действительно, был сбит силами хуситов, которых поддерживает Иран, в Йемене. Это, по данным американских военных, произошло 6 июня.





