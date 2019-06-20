«Я хочу поладить с Россией». Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G-20

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G-20 в японской Осаке.

«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпином в Японии», — цитирует Трампа 20 июня агентство Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что у него нет новостей относительно возможной встречи Путина с Трампом, хотя в администрации главы российского государства в настоящее время как раз формируют график двухсторонних переговоров в Осаке.

Владимир Путин позднее подтвердил, что ближайшая возможность встретиться с президентом США ему представится в Осаке, где 27–28 июня пройдет саммит G20.





