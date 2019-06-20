В правительстве предложили новый штраф для автомобилистов, которые любят ездить бесплатно

Новый штраф для автомобилистов предложили ввести в правительстве России. С водителей, которые умудряются проехать бесплатно по платной дороге, хотят взыскивать по 2,5 тысячи рублей, сообщает 20 июня «Парламентская газета».

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в кабмине.

В правительстве назвали в качестве примера существующие в Москве штрафы за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. Штрафы предлагают перечислять в региональные бюджеты.

Издание добавляет, что президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует 20 июня рассмотреть соответствующие поправки.







Платные дороги федерального и регионального значения существуют в 13 регионах России (в Московской, Ленинградской, Тверской, Рязанской, Псковской, Липецкой, Новгородской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге). Протяженность каждой из них составляет более 1,3 тыс. км.