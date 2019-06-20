Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +27
$ 63.98р
71.64р
11:27 20.06.2019
Расширенный поиск

Авто
20.06.2019 08:05
Печать

В правительстве предложили новый штраф для автомобилистов, которые любят ездить бесплатно

Новый штраф для автомобилистов предложили ввести в правительстве России. С водителей, которые умудряются проехать бесплатно по платной дороге, хотят взыскивать по 2,5 тысячи рублей, сообщает 20 июня «Парламентская газета».

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в кабмине.

В правительстве назвали в качестве примера существующие в Москве штрафы за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. Штрафы предлагают перечислять в региональные бюджеты.

Издание добавляет, что президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует 20 июня рассмотреть соответствующие поправки.



Платные дороги федерального и регионального значения существуют в 13 регионах России (в Московской, Ленинградской, Тверской, Рязанской, Псковской, Липецкой, Новгородской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге). Протяженность каждой из них составляет более 1,3 тыс. км.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.06.2019 11:02

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб»

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб» за лучшую продуктивность по итогам первого квартала 2019 года.
«Аквилон Инвест»
20.06.2019 10:49

«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

Об этом рассказал Президент холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых в интервью «Фонтанке».
Холдинг RBI
19.06.2019 18:00

Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Проект Futurist компании RBI (входит в Группу RBI) вошел в число пяти финалистов федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
19.06.2019 15:32

Бесплатные занятия йогой в двух петербургских парках продлят до конца лета

Группа ЦДС продлевает до 31 августа сезон бесплатных занятий йогой в двух петербургских парках: им. Академика Сахарова и Палевском сквере. Тренировки будут проводиться каждую субботу, с 11 до 13 часов.
Группа компаний «ЦДС»
19.06.2019 12:48

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области по объему текущего строительства. Такие данные приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).
Setl City
19.06.2019 12:20

«Фестиваль друзей» в «Солнечном городе» объединил свыше 1000 участников

Яркий и по-настоящему семейный фестиваль прошел 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Для всех гостей «Петербургская Недвижимость» и Setl Group подготовили насыщенную программу, чтобы каждый мог получить максимум впечатлений.
depositphotos.com
19.06.2019 11:32

Россиян обеспечат бесплатным такси в случае экстренной отмены запланированного рейса

Инициатором выступили сервис «Яндекс.Такси» и Ростуризм.
фото предоставлено инвестиционно-строительной компанией «Отделстрой»
19.06.2019 11:13

В 5 очереди «Нового Оккервиля» заселено более 80% квартир

В 5 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» уже заселено более 80% проданных квартир. Остальные 20% - это, в основном, те, кто воспользовался рассрочкой от застройщика и еще не выплатил всей стоимости квартиры.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
19.06.2019 10:42

Группа «Эталон» показала студентам стройку

На строительной площадке квартала «Галактика» сотрудники Группы «Эталон» провели экскурсию для российских и иностранных студентов первого курса магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
ГК «Ленстройтрест»
19.06.2019 10:27

ГК «Ленстройтрест» запустила акцию «Приумножаем материнский капитал»

Специальное предложение распространяется на ограниченный пул квартир в третьей очереди голландского квартала «Янила», который возводится в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области.
shutterstock.com
18.06.2019 18:00

Летние цены на готовые квартиры

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» по специальным ценам.
«Аквилон Инвест»
18.06.2019 15:19

Во II очереди ЖК 4YOU началась отделка квартир

Два корпуса II очереди ЖК 4YOU, которые разместились в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», планово готовятся к вводу в эксплуатацию. Рабочие приступили к предчистовой отделке квартир.