За 12 часов до прямой линии с Путиным начали работать следователи. Возбуждено первое уголовное дело

Следственный комитет за 12 часов до начала прямой линии с российским президентом начал проверку по темам трёх обращений к Владимиру Путину. Одно из них уже стало уголовным делом.

О проверках и их предварительных результатах Следственный комитет России сообщает 19 июня. Первое уголовное дело, приуроченное к прямой линии с главой государства, возбудили после обращения жителей села Варна Челябинской области. Президенту они хотели рассказать, что на железнодорожной станции Тамерлан не оборудован пешеходный переход. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Орловской области началась доследственная проверка по обращению участников долевого строительства. ООО «Компания Стройсервис» на полтора года просрочила время сдачи пятиэтажного дома.

Попали в поле зрения следственных органов ещё до начала прямой линии и жители Татарстана. Многодетные семьи получили участки в микрорайоне «Подсолнухи» в Тукаевском районе республики, их жалобы связаны с отсутствием дорог, водопровода и газоснабжения.

Беседовать с населением в 17-й раз президент России Владимир Путин будет 20 июня. Прямая линия начнётся в полдень. За сутки до начала в Кремле заявили, что поступило более миллиона вопросов.





