Петербургская полиция разрешила горожанам раздеваться в жару догола

Закон не запрещает гражданам ходить голыми по улице и в других общественных местах. К такому выводу 19 июня пришли в Главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях признает мелким хулиганством только нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества. Поэтому, отвечая на запрос петербургского правозащитника Т., полицейские констатировали, что действующим законодательством «не установлены запреты и ограничения по нахождению граждан в общественных местах, в том числе на улице, в просвечивающей одежде или обнаженными».

Вместе с тем, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУВД Константин Плужников напоминает, что демонстрация половых органов малолетним (не достигшим шестнадцатилетнего возраста) или склонение их к прикасанию и иные развратные действия носят уголовный характер и наказываются в соответствии со статьей 135 Уголовного кодекса РФ. «При выявлении сотрудниками полиции лица в прозрачной одежде или обнаженным в общественном месте, которое выражается нецензурной бранью, оскорбительно пристает к гражданам или осуществляет развратные действия, данное лицо будет задержано и привлечено к ответственности. В случае, если указанное лицо не нарушает законодательства, то с ним будет проведена профилактическая беседа о недопущении нарушения общепринятых норм поведения и морали», – констатирует Константин Плужников.

Отметим, что ранее схожее мнение о так называемом городском нудизме (Urban Nudism) высказали непосредственно в МВД России: «Нахождение в общественных местах без одежды подпадает под понятие антиобщественного поведения. Это действия физического лица, не влекущие за собой административную или уголовную ответственность, но нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц. В отношении лиц, ведущих себя подобным образом, может быть применена такая форма профилактического воздействия, как профилактическая беседа», – разъяснил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Федерации Юрий Валяев.

Вместе с тем, практика применения таких норм остается противоречивой. Например, несколько нудистов были оштрафованы за хождение голыми вблизи известного пляжа «Дюны» – поводом для задержания стало проведение вблизи пристанища петербургских нудистов детской игры «Зарница». Однако суд, в который обратилась одна из уличенных в мелком хулиганстве, не усмотрел в загорании топлесс состава административного правонарушения.





