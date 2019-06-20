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Власть
20.06.2019 00:03
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Депутаты пожаловались Памфиловой на петербургский Горизбирком, который «закрывает глаза» на тайные выборы

Парламентские партии Петербурга обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой. Документ 19 июня  подписали представители «Партии Роста», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока». 

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия бездействует, фактически закрывая глаза на проведение в Петербурге тайных муниципальных выборов», – говорится в документе. 

По утверждению представителей пяти партий, желающие разобраться с ситуацией не имеют в избирательной комиссии большинства. «Санкт-Петербургская избирательная комиссия создает лишь видимость решения проблемы всеобщего нарушения пассивного избирательного права граждан», – утверждают депутаты.

Через несколько часов после отправки обращения, несмотря на рекомендации Центризбиркома выписать административный штраф тем муниципальным комиссиям, которые скрыли выборы от общественности, Горизбирком отменил заседание, где планировалось рассмотреть этот вопрос. Также, как утверждают несколько членов ГИК, был отменён семинар со всеми членами избирательных муниципальных комиссий, на котором можно было бы узнать, в каких ещё муниципалитетах тайно объявили выборы. Глава ГИК Виктор Миненко вечером 19 июня был недоступен для комментария.

По данным «Фонтанки», помимо Московского, Выборгского и Петроградского, тайно выборы объявили два муниципалитета Калининского района (МО «Академический» и «Пискаревка»).




© Фонтанка.Ру

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