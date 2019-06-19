Многоэтажный дом обрушился в Молдавии. Видео ЧП опубликовал президент страны

В городе Атаки в Молдавии обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook вечером 19 июня сообщил президент страны Игорь Додон.

«Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», – написал глава государства.

Додон опубликовал и видеозапись с обрушением.







Додон подчеркнул, что в результате ЧП никто не погиб. Всем жителям, лишившимся квартир, президент пообещал найти крышу над головой.

По данным службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдавии, обрушение девяти этажей здания произошло около 21.20 по московскому времени. Эвакуировали 46 человек, в том числе 11 детей. Сейчас спасатели проверяют, не остался ли кто-то под завалами.