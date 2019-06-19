Происшествия
Купивший на e-Bay инструкцию к американскому истребителю российский разработчик компьютерных игр получил год тюрьмы и летит на родину
Россиянин Олег Тищенко американским судом приговорён к году тюрьмы за покупку документации к американским военным самолетам в нарушение законов США. В тот же день его отвезли в аэропорт для самостоятельной депортации.
Об этом 19 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в суде штата Юта. Приговором ему назначили год тюрьмы, но с учетом уже отбытого срока его в тот же день отправили в аэропорт Солт-Лейк, где Тищенко должен самостоятельно купить билет и отправиться на родину.
Дело против него было возбуждено ещё в 2016 году. Россиянина обвинили в покупке руководства для пилотов к четырём типам американских истребителей. Тищенко задержали в начале 2019 года в Грузии, после чего он был экстрадирован.
Ранее в Кремле задержание Тищенко назвали «трансграничной провокацией». Ему грозило до 10 лет тюрьмы в США.
Справка:
Документацию к F-16 Тишенко приобрел в 2011 году на eBay. На форуме фанатов игры Digital Combat Simulator он нашел американца, который согласился ему переслать документы из США. При этом посетители форума предупреждали Тищенко об опасности. По американским законам, такие документы можно передавать за границу только людям, имеющим государственную лицензию. Экспорт подобных материалов в Россию (а также Белоруссию, Северную Корею, Иран и некоторые другие страны) и вовсе запрещен. При этом с момента публикации этих руководств к F-16 прошло больше 20 лет и они уже не используются на практике.
В итоге американский суд обвинил Олега Тищенко по пяти пунктам: в том числе, в сговоре против США, попытке контрабанды, нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений.