Купивший на e-Bay инструкцию к американскому истребителю российский разработчик компьютерных игр получил год тюрьмы и летит на родину

Россиянин Олег Тищенко американским судом приговорён к году тюрьмы за покупку документации к американским военным самолетам в нарушение законов США. В тот же день его отвезли в аэропорт для самостоятельной депортации.

Об этом 19 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в суде штата Юта. Приговором ему назначили год тюрьмы, но с учетом уже отбытого срока его в тот же день отправили в аэропорт Солт-Лейк, где Тищенко должен самостоятельно купить билет и отправиться на родину.

Дело против него было возбуждено ещё в 2016 году. Россиянина обвинили в покупке руководства для пилотов к четырём типам американских истребителей. Тищенко задержали в начале 2019 года в Грузии, после чего он был экстрадирован.

Ранее в Кремле задержание Тищенко назвали «трансграничной провокацией». Ему грозило до 10 лет тюрьмы в США.





