«Поговорил со старшими товарищами — старше не бывает». В рамках расследования крушения MH-17 обнародовали «переговоры Суркова с Бородаем»

Международные следователи по делу о крушении малазийского Boeing 777 над Украиной опубликовали то, что они считают перехватом разговора между экс-главой ДНР Александром Бородаем и помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На это 19 июня обратила внимание «Новая газета».

На записи, опубликованной на Youtube, слышно, что речь идет о проблемах, которые испытывает армия ДНР. Разговор якобы происходил 11 июля 2014 года. Как считают следователи, говорят на записи Бородай и Сурков. В частности, Бородай говорит, что продержаться без помощи России удастся не больше недели. Сурков подчеркивает, что он «говорил с самыми старшими товарищами, старше не бывет, кто отвечает за военную историю». Они якобы в курсе проблем и готовят помощь. «Но я не ручаюсь за качество ответов, хоть они и мои товарищи. Доверять им, готовят они или не готовят…», – уточняет помощник президента РФ. Бородай в ответ говорит: «Да я все понимаю».

При этом директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся близким к Суркову, заявил «ТАСС», что не верит в подлинность аудиозаписи. Правда, в своем комментарии Чеснаков почему-то сначала говорит о некой записи телефонного разговора Суркова с Гиркиным и уверяет, что разговаривал помощник президента только с главами самопровозглашенных республик (под это определение Бородай подходит). Потом политолог уточняет, что и с Бородаем по телефону Сурков не говорил.







«Сурков не говорил по телефону в разгар боевых действий именно из соображений безопасности. Связь с [Александром] Бородаем он поддерживал, но в другой форме. И никогда не обсуждал с ним военные вопросы, просто потому, что это не входило в круг его задач», – подчеркнул Чеснаков.

Подробнее о том, кого международные следователи обвинили в убийстве 289 пассажиров MH-17, читайте в материале "Фонтанки".