Пожар на Лифляндской локализован. Огонь в «Советской звезде» тушили больше 70 человек

Спасатели справились с огнём на территории завода в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 19 июня. На месте работает лаборатория, которая следит за содержанием вредных веществ в воздухе.

Как сообщает региональное управление МЧС, локализация пожара на Лифляндской улице, дом 3, была объявлена в 21:48. Ещё через несколько минут ранг пожара снизили с номера 1-Бис до первого, минимального. На месте работали 18 единиц техники и 72 спасателя. Для замеров содержания в воздухе вредных веществ к заводу приехала передвижная лаборатория. В настоящее время актуальных данных с пожара нет. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, завод в Адмиралтейском районе загорелся около девяти часов вечера. Горел первый этаж здания на площади в сто квадратных метров.





