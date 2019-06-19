СМИ: Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищениях. Его адвокат уверяет, что речь идет о допросе

Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан сотрудниками Следственного комитета по подозрению в хищении средств из банка «Кредит-экспресс». Об этом 19 июня сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вместе с Бойко-Великим задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц. Самого бизнесмена подозревают в хищениях (ст.160 УК РФ).

Обыски прошли в самой финансовой организации, а также в команиях, связанных с Бойко, – «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель». Источник в СКР сообщил РБК, что следствие интересует формирование кредитного портфеля банка — в том числе, выдача займов связанным компаниям. Центробанк еще в мае 2018-го лишил финансовую организацию лицензии из-за нарушений в области отмывания доходов. На момент лишения лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Ваш Финансовый Попечитель».

При этом адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов заявил «Интерфаксу», что следователи не задерживали Бойко-Великого, а только вызвали его на допрос.

Напомним, в 2006 году против Василия Бойко-Великого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей в Рузском районе Подмосковья. Дело было закрыто в 2016 году за отсутствием состава преступления.





