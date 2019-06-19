В Купчино теплосети не выдержали испытаний. Струя тёплой воды помыла припаркованные машины

Тепломагистраль лопнула во Фрунзенском районе Петербурга вечером 19 июня. Фонтан бьет на уровне третьего этажа.

Фото и видео с места прорыва в соцсетях выложили очевидцы. Как объяснили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба возле 71-го дома по Будапештской улице. На данный момент в районе проходят испытания, температура воды в трубах не превышает сорока градусов. Специалисты компании обеспечили безопасность на месте прорыва.





