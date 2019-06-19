Происшествия
На Лифляндской тушат «Советскую звезду» по повышенному номеру
Пламя охватило первый этаж завода в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 19 июня. Горит «Советская звезда».
Как уточняют в региональном управлении МЧС, спасатели тушат пожар по номеру 1-Бис на Лифляндской улице, дом три. Горит трехэтажное здание на территории завода «Советская звезда», пламя занимает площадь в сто квадратных метров. Работают 54 спасателя, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
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Справка:
Прядильно-ниточный комбинат «Советская звезда» начинался с Чернореченской бумагопрядильной мануфактуры в 1874 году. Комплекс построек формировался на протяжении XIX века. В настоящее время большинство зданий занимают арендаторы.