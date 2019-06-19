США ввели санкции против российской финансовой организации. Ее возглавляет человек, ранее уже обвинявшийся в связях с КНДР

Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки США, связанные с КНДР. Об этом 19 июня сообщается на сайте американского Минфина.

Организация наказана за связи с Северной Кореей. Вашингтон считает, что российская компания нарушила закон о нераспространении оружия массового уничтожения. Официально НКО специализируется на «расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей», а также «валютных и конверсионных операциях».

Заместитель генерального директора «Transparency International – Россия» Илья Шуманов обратил внимание, что председателем правления «Русского финансового общества» является Игорь Викторович Ключников. Ранее он занимал пост предправления ООО КБ «Агросоюз», который еще в 2018 году попал под санкции США за нарушение режима ограничений против КНДР. Позже ЦБ РФ отозвал у «Агросоюза» лицензию — в том числе, обвинив организацию в «сомнительных операциях».





