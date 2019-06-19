«За счет бюджета мы создадим сегмент элитных квартир». Законопроект Дмитриевой о расселении коммуналок с привлечением инвестора прошел первое чтение

Петербургские парламентарии 19 июня в первом чтении поддержали законопроект Оксаны Дмитриевой о расселении коммунальных квартир в историческом центре через государственно-частное партнерство. Документ предполагает создание специальной дирекции.

Законопроект был внесен в городской парламент 11 июня, среди авторов, помимо Дмитриевой, значатся Мария Щербакова, Денис Четырбок, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев. Как заявила Дмитриева на заседании 19 июня, законопроект прорабатывался в течение двух лет, изначально его поддержал экс-вице-губернатор Игорь Албин, а теперь и новые действующие лица в Смольном. Как она пояснила, в Петербурге 1,5 тысячи зданий культурного наследия, порядка 500 из которых находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, но отреставрировать их за счет программы капитального ремонта невозможно, так как не хватает средств. Для приведения в нормальное состояние исторических зданий, она предлагает ввести механизм привлечения инвесторов, которые будут заниматься приспособлением памятников под современное устройство. Эти затраты компаниям будут частично компенсировать из бюджета. Также за счет выкупа жилых помещений в таких домах, город сможет расселить коммунальные квартиры.

С критикой законопроекта на заседании выступил коммунист Александр Рассудов. Он заметил, что в случае вступления в силу документа, Смольному придется выкупать обратно уже распроданные сейчас нежилые помещения, чтобы передать их инвесторам для организации там ресторанов или других коммерческих площадей.

«Суть законопроекта сводится к простому тезису: мы за счет средств бюджета должны будем создать сегмент элитных квартир, обеспечив их подземными парковками, видеонаблюдением, воссоздав исторические интерьеры. С теми домами, где нет коммуналок, выйдет так, что мы просто повысим стоимость квартир там», – заметил он. По словам Рассудова, законопроект не предполагает проведения торгов и механизма парламентского контроля.







Одновременно при рассмотрении законопроекта выяснилось, что юридическое управление не утвердило его окончательный текст, а комиссия по городскому хозяйству не дала вовсе никакого заключения, о чем сообщил ее председатель Сергей Никешин.

Несмотря на это, проект смог пройти первое чтение, получив 36 голосов. На поправки Дмитриева попросила всего один день, чтобы успеть принять документ до конца сессии. На это не согласилось парламентское большинство, и со второго раза депутаты установили срок поправок в неделю. Таким образом, документ не смогут утвердить до начала осенней сессии.