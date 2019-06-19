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Город
20.06.2019 13:59
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«Орион плюс» приводит в порядок Гражданский проспект

Дорожники строительной компании «Орион плюс» вышли на первый участок Гражданского проспекта – от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Непокоренных. Сейчас подрядчик фрезерует и меняет бордюрный камень. Работать стараются ночью, днем, как правило, идет подготовка.

«Орион плюс» приводит в порядок Гражданский проспект

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Представитель компании отметил, что работы идут строго в соответствии с графиком, который был согласован с городским правительством. Обновление дорожного полотна спланировано таким образом, чтобы проезд по проспекту оставался для водителей настолько комфортным, насколько это возможно. 

Как рассказали в СК «Орион плюс», следующий участок Гражданского проспекта, к которому ремонтники приложат руку, расположен между проспектом Непокоренных и Северным проспектом. Затем новенький асфальт и бордюры положат между Северным и Суздальским проспектами. 

СК «Орион плюс» стала победителем в аукционе Дирекции транспортного строительства. Компания проведет ремонт в северо-восточных районах Петербурга. В частности, подрядчик уложит 150 тысяч кв. м нового и качественного асфальта, установит более 400 новых комплектов колодцев, заменит старые гранитные поребрики на новые общей протяженностью более 17,5 тысячи погонных метров. Кроме того, компания устроит новую тротуарную плитку на площади 3,5 тысячи кв. м, нанесет разметку и обновит газоны. 

«Фонтанка» сообщала о начале ремонтных работ на Гражданском проспекте и об ограничении движения, без которого их невозможно провести. Также наше издание показывало, как работают дорожники на продолжении Комендантского  проспекта от проезда К-1 до перехода через реку Каменка.



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