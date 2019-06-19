Образование, экология, развитие общества – на что жертвуют деньги миллиардеры

На что предпочитают жертвовать деньги миллиардеры говорится в ежегодном отчёте Wealth-X's 2019 Billionaire Census. В топ-10 целей богатых людей входят экология, здравоохранение, культура и пр., пишет 19 июня «Вести Экономика».

Отмечается, что богатые люди по-разному жертвуют деньги на благотворительность, это зависит от множества факторов. Американские миллиардеры традиционно финансируют строительство новых зданий или факультетов в тех университетах, где они учились. Многие миллиардеры предпочитают жертвовать деньги на такие цели, благодаря которым они окажутся в центре общественного внимания. Например, искусство.

Большинство миллиардеров жертвуют деньги на образование. Согласно данным Wealth-X, 79,5% миллиардеров поддерживают именно эту цель. Например, образование – главная цель фонда Билла Гейтса Gates Foundation.

На втором месте социальные услуги. Эксперты Wealth-X выяснили, что 61,7% миллиардеров мира жертвуют деньги организациям, которые предоставляют социальные услуги, включая борьбу с преступностью, снижение уровня бедности, а также программы по борьбе с безработицей. В качестве примера приводится богатейшая семья Америки – Уолтоны, которые вложили немало денег в экономическое развитие своего родного штата Арканзаса. Внуки Сэма Уолтона планируют потратить $2,2 млрд до 2021 года на развитие социального обслуживания в Арканзасе, включая образование и защиту окружающей среды.

Третье место занимает искусство и культура. Доля миллиардеров, жертвующих деньги на эти цели, составляет 57,6%. Например, семья Сэклеров, известная тем, что построила свое состояние на продажах OxyContin (популярного обезболивающего на основе опиоидов), считается уважаемыми филантропами – Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке даже назвал одно из отделений в честь семьи, после того как получил пожертвование в размере $3,5 млн в 1974 году.

Чуть меньше миллиардеров – 57,4% – жертвуют на здравоохранение и медицинские исследования. Экологии и защите окружающей среды отдают предпочтение 32,6% богатых людей, 31,9% – программам развития молодёжи.

12,4% поддерживают религиозные организации. Столько же миллиардеров отдают деньги на развитие общества и общественные дела. Самый известный богач, жертвующий огромные суммы на эти цели, – Джордж Сорос. Некоммерческая организация миллиардера Open Society Foundations поддерживает демократию с помощью грантов, которые выделяются на проекты по борьбе за права человека, проекты в области журналистики и других сферах. Кроме того, Сорос является одним из крупнейших доноров либеральных политиков. В предвыборной кампании 2016 года миллиардер потратил $25 млн на поддержку Хиллари Клинтон.

Меньше всего миллиардеры уделяют внимание организациям по борьбе с голодом – таковых 0,1%. Столько же богатых людей финансируют борьбу с бездомностью, в частности строительство жилья. Однако суммы всё равно впечатляют. Например, основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос пожертвовал на эти цели $2 млрд.