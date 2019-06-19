Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».

«Как известно, Владимир Лисин, номер два российского списка Forbes, не считающий себя олигархом, любит анекдоты. Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что "умный мужчина не даёт женщине повода для обид, с другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны"», – передал RNS Чубайс через представителя.

Чубайс отметил ,что «претензии Владимира Сергеевича настолько анекдотичны, что бюро (РСПП. – RNS) не стало их рассматривать всерьез и сняло вопрос с повестки».

Ранее принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что Владимир Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса за публичные высказывания о «неправильных олигархах». По данным издания, поводом для критики Лисиным Чубайса стало заявление главы УК «Роснано» в интервью Business FM о том, что Россия «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит ее глобальной энергетической державой в неограниченном будущем».





