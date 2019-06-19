После отравления воспитанника и сотрудницы детский лагерь под Петербургом проверяет прокуратура

В больнице с диагнозом «гастроэнтерит» оказался отдыхающий в лагере «Бригантина+» под Петербургом воспитанник, позже на симптомы отравления пожаловалась сотрудница учреждения. С внеплановой проверкой на Суходольское озеро приехали представители Роспотребнадзора и областной прокуратуры.

По данным 47News, два случая отравления были зафиксированы в лагере с начала июня этого года. Мальчик оказался в больнице с фарингитом, позже у него диагностировали гастроэнтерит. К врачам, по данным издания, обратилась и сотрудница «Бригантины+», плохо ей стало по возвращении домой. В Роспотребнадзоре и прокуратуре подтвердили, что к 19 июня в оздоровительном лагере проводят внеплановую проверку нарушений санитарных норм. Представители лагеря комментировать присутствие сотрудников правоохранительных органов отказались. Лагерь продолжает работать.





