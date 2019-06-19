Якупов останется в СКА ещё на 3 года

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым. Контракт рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона 2021/22, сообщает 19 июня клуб в Сети.

? Наиль с нами! ? СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым. Контракт с @Nail10_1993 рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона 2021/22. Подробнее: https://t.co/5QMSU6Drod pic.twitter.com/MFYAS5Kozi — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 июня 2019 г.

Напомним, Наиль Якупов стал хоккеистом СКА летом 2018 года. В минувшем сезоне провел в армейской форме 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 33 (23+10) очка при показателе полезности +22. В плей-офф на счету форварда 8 (4+4) очков в 18 играх.





