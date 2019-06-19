Росстат: Зерновых в РФ засеяли на 11 процентов больше, чем в прошлом году

Засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей выросли по состоянию на 1 июня 2019 года на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 19 июня сообщил Росстат.

«По сравнению с соответствующей датой 2018 года увеличились засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на 11,2%, подсолнечника – на 6,8%, сахарной свеклы – на 1,7%, сократились площади картофеля – на 2,4%, овощей – на 0,8%», – говорится в сообщении.

По данным статистиков, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 26,6 млн гектаров, подсолнечник – на 7,6 млн, сахарная свекла – на 1,1 млн, картофель – на 1,2 млн, овощи – на 0,4 млн гектаров.

Отмечается, что «с учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня 2019 г. в сельскохозяйственных организациях, по расчетам, составила 28,9 млн гектаров, что на 6% больше, чем на 1 июня 2018 года».





