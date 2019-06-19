ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира из Катара

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса чемпионата мира из Катара, который состоится в 2022 году, сообщает «СЭ» со ссылкой на TNT Sports. Отмечается, что в ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны.

Напомним, накануне бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура, в заключительном победив США 14 голосами против 8.





