В Невском районе задержали вымогателей, игравших на интересах ищущих любви в Интернете мужчин. Жертв убеждали в несовершеннолетии партнера

Уголовное дело о грабеже и вымогательстве расследуют в Невском районе Петербурга после серии нападений на посетителей сайтов знакомств. Среди задержанных бывший полицейский.

Как сообщает Следственный комитет Петербурга, к 19 июня задержаны четверо мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. На данный момент их подозревают в ряде «зимних» эпизодов в Невском районе Петербурга. В январе и феврале этого года члены группы через Интернет предлагали встречи для интима заинтересованным в этом петербуржцам. Жертве назначали встречу на съемной квартире, после краткого физического контакта в комнату входили другие члены преступной группы, показывали оружие, удостоверения сотрудников полиции и указывали на суть «преступления» – партнер несовершеннолетний. Тут же страждущему любви показывали видеозапись недавнего контакта и угрожали ее повсеместно распространить. Молчание предлагали в обмен на деньги, если жертва переводить их на счета преступников отказывалась, брали то, что лежало по карманам. Сейчас задержанных проверяют на другие подобные эпизоды, меру пресечения им еще не выбрали. Один из подозреваемых в момент совершения преступления являлся сотрудником полиции.

О последних жертвах подобного толка вымогательства «Фонтанка» писала в апреле. В том же Невском районе 23-летний петербуржец рассчитывал на романтику под крышей съемной квартиры на улице Морской Пехоты, но остался без телефона. Туриста из Белоруссии после назначенной через сайт знакомств на станции метро «Ломоносовская» встречи повозили по городу и угрожали чеченцами. С банковской карты потерпевший снял 50 тысяч рублей, расстался с iPad и золотой цепочкой.





