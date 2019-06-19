«Ни у кого нет таких визовых привилегий, как у граждан РФ». Финляндия ожидает 15-процентного роста турпотока россиян по итогам 2019 года

В туристическом потоке россиян в Финляндию наблюдается позитивная динамика в сравнении с предыдущими годами. И по итогам 2019 года прогнозируется его рост в 15%. Об этом на семинаре в Петербурге рассказала генконсул Финляндии в Северной столице Анне Ламмила.

В 2018-м дипмиссия выдала почти 600 тыс. виз. По словам Ламмила, россияне в прошлом году совершили в Суоми 3,1 млн поездок.

Директор политического департамента делегации ЕС в РФ Мирко Круппа, в свою очередь, заявил, что «ни у кого нет таких визовых привилегий, как у россиян». В подтверждение своих слов он добавил, что граждане РФ являются самой большой группой иностранцев, которые получают шенген. Ежегодно им выдают около 4 млн виз. Вторыми идут китайцы. Но россиянам отказывают гораздо реже (процент отказа в шенгенской визе составляет 1–2%), а 80% выданных виз являются многократными.

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