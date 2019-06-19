Смольный пригласил на «Алые паруса» всех выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями

В 2019 году на праздник для выпускников «Алые паруса» будут выдавать билеты школьникам-инвалидам, который закончили 9 классов. Ведь многие из них не смогут закончить 11 классов или пойти в колледж. Такое решение городские власти приняли после того, как петербурженка Мария Васильева написала о проблеме врио губернатора Александру Беглову на его личную страницу во «ВКонтакте».

«Моя племянница Даша очень грустила, что не пойдет на «Алые паруса». В этом году она закончила специальную школу, где образовательный процесс идет только до 9-го класса. Для особенных детей это последний класс, дальнейшее обучение попросту не предусмотрено. В колледж она пойти не может. Я подумала и решила написать об этой проблеме Александру Беглову. В итоге со мной довольно быстро связались и попросили контактную информацию для связи с Дашей. Пообещали, что ей дадут билет», – рассказала «Фонтанке» Васильева.

Как уточнили в Смольном, билет получит не только эта девочка, но и остальные выпускники спецшкол, чьи родители обратятся в отделы образования районных администраций.

«Алые паруса» – праздник для выпускников петербургских школ. Как правило, ребят с особенностями здоровья приглашали на него по окончании средних профессиональных образовательных учреждений. Но в связи с поступившими обращениями было принято решение дать возможность особым детям, завершившим обучение в школе, побывать на празднике», – рассказала пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина.







Она обратила внимание на то, что каждый из ребят получит два билета – на себя и на сопровождающего. Решение – идти на праздник или нет – будут принимать в первую очередь родители, с учетом мнения врачей. Медики, которые работают с ребёнком, могут дать рекомендации не ходить – например, если есть опасения, что нахождение в шумной толпе может негативно отразиться на самочувствии ребенка.

Праздник выпускников состоится в Петербурге 23 июня. Он проводится с 1968 года. Напомним, что накануне мероприятия «Фонтанка» нашла одну из главных героинь самых первых «Алых парусов» и поговорила с ней.