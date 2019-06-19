Представитель ЕС: У Финляндии нет шансов повлиять на отношения РФ и ЕС, если не изменится позиция России по Украине

Ответственность за снятие политических противоречий между ЕС и Россией из-за разных позиций по Украине лежит прежде всего на России, и Финляндия едва ли сможет изменить эту ситуацию без желания российских властей идти навстречу. Об этом сообщил 19 июня директор политического департамента делегации ЕС в РФ Мирко Круппа на семинаре в Петербурге, посвященном будущему полугодовому председательству Финляндии в ЕС.

«Между Россией и Евросоюзом остается вопрос украинского конфликта, и никаких глобальных подвижек в его решении пока не видно. Недавно было вынесено решение международного трибунала с требованием освободить от тюремного заключения в России украинских моряков. Это тот вопрос, где Россия могла бы показать свое стремление к решению конфликта. Но если подход будет таким, какой есть сейчас, боюсь, у Финляндии нет шансов изменить рамки отношений России и Евросоюза», – заявил Круппа.

Он подчеркнул, что «ЕС – это не только, что создается в Брюсселе», и позиция по санкциям против России – единая у всех 28 стран.

Член Европарламента от Финляндии Нил Торвальдс в своем видеообращении обратился к России из Брюсселя: «Мы можем предложить вам делать небольшие шаги, потому что в сложной ситуации обе стороны должны идти навтречу. Мне жаль, но мы не видим попыток делать эти шаги, поэтому на вас лежит больше ответственности». По мнению Торвальдса, фундамент для налаживания отношений и сотрудничества лежит в создании «крепкого гражданского общества».







Генконсул Финляндии Анне Ламмила, в свою очередь, заверила, что Финляндия в качестве председателя ЕС постарается донести до своих партнеров по Евросоюзу, как надо сотрудничать с Россией.

Финляндия примет председательство в ЕС 1 июля.

Экономические санкции против России вступили в силу 31 июля 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений. В декабре 2018 года санкции были в очередной раз продлены. Главы стран Евросоюза собираются обсудить санкционный режим в отношении России на саммите 20 июня.