СМИ: «Желтые» машины на складах подкрасили статистику продаж автомобилей в России

Реальные продажи автомобилей в России в мае упали на 18%, тогда как официальная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) показывает падение лишь на 6,7%. Разницу нашли на складах.

Как сообщает 19 июня газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные о регистрациях автомобилей, которые оказались в распоряжении издания, майские продажи машин в России составили 124,5 тысячи штук. Статистика АЕБ при этом дает 137,6 тысячи проданных автомобилей. Расхождение составило почти 9,6%. В обращении ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия» отметили, что это в четыре раза превышает сезонность.

По словам гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, разница в цифрах может возникать из-за автомобилей, которые покупают жители соседних стран, а также из-за задержек машин у перекупщиков. Однако источники издания на автомобильном рынке отмечают, что в последние годы крайне мало купленных автомобилей уезжает в соседние страны, а причиной расхождения данных они называют «желтые» машины – непроданные авто, о которых, тем не менее, уже отчитались перед АЕБ.

Представители дилеров отмечают, что этой практике уже больше десяти лет, и в зависимости от бренда доля фиктивных продаж может составлять от 3–5% до 50%. В основном это делается, чтобы выполнить спущенный сверху план продаж, иначе они недополучат прибыль. В итоге дилеры вынуждены «желтить» в отчетах, потом импортеры, которым «тоже важно показывать позитив», отчитываются глобальным офисам, и концерны просчитывают новые планы продаж, которые часть дилеров не может выполнить «без увеличения фейков».







Как говорят собеседники издания, в штаб-квартирах работу подразделений оценивают по валовым показателям, в том числе доле рынка, тогда как фактические продажи зависят только от покупательской способности населения. А между тем аналитики отмечают снижение платежеспособного спроса. В первом полугодии рынку помогала программа господдержки, но сейчас средства иссякли. По словам одного из источников «Ъ», в деньгах рынок достиг уровня начала кризиса 2013–2014 годов.

При этом практика фиктивных продаж вредит и продавцам, и покупателям. «Желтые» машины остаются на складах дилеров, создавая дополнительную нагрузку. Их не всегда удается реализовать, нередко дилеры сливают их даже в убыток или перепродают серым рисковым дилерам, а то и идут на мошеннические схемы. В случае кризиса дилер рискует и вовсе обанкротиться из-за серых схем.

Для покупателей же это может обернуться сокращением срока гарантии, ведь гарантийный талон начинает действовать с того момента, когда дилер отчитался о продаже. Таким образом, пока «желтый» автомобиль стоит на складе, гарантия постепенно истекает.