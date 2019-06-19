Набор ДТП на Ветеранов – «Приора», «Солярис» и маршрутка. Детей на «зебре» спасло чудо

Среди четверых пострадавших в ДТП на проспекте Ветеранов – один несовершеннолетний, все из легковых автомобилей. В маршрутке никто травм не получил, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По словам очевидцев, пешеходов не задело чудом.

Официальная предварительная информация такова: 19 июня около 16:40 на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа столкнулись три транспортных средства: «Лада Приора», «Хёндэ Солярис» и маршрутный автобус (данные ГИБДД тут совпадают со словами очевидцев, как и данные о числе раненых). Травмы средней степени тяжести получили водители «Лады» и «Соляриса», а также взрослый и несовершеннолетний пассажиры «Соляриса». В маршрутном автобусе пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка.

На кадрах очевидцев с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что легковушка заехала на тротуар около «зебры». «Остановка цела, а пострадавших могло быть намного больше: здесь перед пешеходным переходом на светофоре всегда много людей», – отмечает Екатерина.







«На переходе в этот момент стояла женщина с детьми, родились в рубашке, – рассказывает Светлана. – Их спасло то, что «Приора» ударилась в ограждение и мусорную тумбу, а не в людей, потом машину понесло на маршрутку».

«Только что проходила мимо. Все живы. «Приора» живет (жила) в нашем доме, судя по номеру. «Солярис» стоит посреди перекрестка в сторону Сосновой Поляны, морды нет. Кто кого не пропустил, непонятно. У маршрутки №87 примят зад», – описывает увиденное Елена.

23 апреля 2015 года на Ветеранов, 76, микроавтобус «Фиат» выехал на остановку общественного транспорта, сбил трех пешеходов и врезался в попутный троллейбус. Двое пешеходов, пожилые супруги, погибли. Автомобиль в этот момент уже был неуправляемым: водитель умер до момента ДТП. По словам очевидцев, у него был инфаркт.