МИД России считает «абсолютно голословными» выводы следователей о причастности россиян к крушению MH17 над Украиной

Министерство иностранных дел России заявило, что расследование катастрофы «Боинг-777» вызывает «справедливые вопросы» относительно качества проделанной следователями работы.

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского "Боинга МН17", не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», – говорится 19 июня в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Российские дипломаты полагают, что следователи мотивируют свое решение «не вполне вразумительными доводами» из «сомнительных источников информации». При этом доводы российской стороны игнорируются.

«Представители ССГ заявляют, что Россия отказывается полноценно сотрудничать. Решительно отвергаем подобные обвинения. С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию», – подчеркивается в заявлении МИД РФ.







Российская сторона, по оценке дипломатов, проделала «колоссальный объем беспрецедентных работ» и предоставила Голландии «всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17». В министерстве также напомнили, что Россия с самого начала расследования предлагала «работать совместно», однако предложением не воспользовались.

Следователи 19 июня опубликовали имена тех, кого они подозревают в крушении самолета, – это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Все, кроме Харченко, – российские граждане. Следственная группа допускает, что крушение самолета могло быть ошибкой. Расследование трагедии еще не окончено.