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19.06.2019 18:00
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Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Холдинг RBI

Проект Futurist компании RBI (входит в Группу RBI) вошел в число пяти финалистов федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Наряду с внутренней территорией жилого комплекса, проект благоустройства ЖК Futurist на Барочной улице включает развитие территории Левашовского хлебозавода – памятника архитектуры конструктивизма, который RBI реконструирует. Территория памятника, ранее закрытая, по проекту становится общедоступной для горожан и гостей Петербурга.

В этом квартале, со стороны Большой Зелениной улицы, появится новый городской сквер и бульвар со скамьями, художественной подсветкой, местом для лекций и выставок под открытым небом. В самом здании хлебозавода к 2022 г. откроется общественно-культурное пространство. Таким образом, депрессивная заброшенная территория в центре Петербурга, в двух шагах от Крестовского острова, кардинально изменится и станет новой яркой точкой общественного притяжения.

Проект Futurist включает и особую инфраструктуру для будущих жителей. На первом этаже одного из семи жилых корпусов разместится несколько специализированных помещений: мини-клуб, где можно провести переговоры или важную встречу; wellness-зона с двумя массажными кабинетами; зал для занятий финтесом и йогой.

Победители премии Urban Awards 2019 станут известны 27 июня – в этот день пройдет торжественная церемония награждения конкурса. Какие жилые комплексы представлены в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры», можно посмотреть на сайте конкурса.

Проект Futurist – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Ламбри"", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations

 

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Холдинг RBI
19.06.2019 18:00

Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Проект Futurist компании RBI (входит в Группу RBI) вошел в число пяти финалистов федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
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