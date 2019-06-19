Рейс из Казани не смог вовремя вылететь в Петербург. Взлета пассажиры ждут почти пять часов

Минимум на лишние пять часов в аэропорту Казани задержались пассажиры рейса авиакомпании SmartAvia. В Петербург они прилетят не раньше восьми часов вечера и на другом самолете.

О задержке рейса «Фонтанке» сообщили читатели днем 19 июня, на момент обращения в редакцию в аэропорту столицы Татарстана они томились уже почти пять часов. Представитель авиакомпании SmartAvia (до недавнего времени – NordAvia) обьяснил нашему изданию, что причина задержки связана с технической неисправностью. Сперва обслуживающая самолет команда хотела заменить вызывающую опасения деталь, но та, которую через некоторое время привезли к самолету, не подошла. Тогда было принято решение вылетать из Казани резервным бортом.

В настоящее время на онлайн-табло казанского аэропорта для рейса 5N 598 стоит время вылета 19.00 по Москве (по расписанию вылет – 13:15). В авиакомпании также отметили, что ожидающим вылета пассажирам были предоставлены все услуги, которые прописаны для таких случаев в правилах перевозки.





