После новости «Фонтанки» борщевик убрали из центра Петербурга

Сотрудники управляющей компании скосили обнаруженный на Тележной улице борщевик после того, как в администрации Центрального района пообещали ликвидировать опасное растение.

Борщевик читатели «Фонтанки» 19 июня обнаружили за забором дома на Тележной улице, посетовав, что доступ к угрозе закрыт, поэтому жители не могут самостоятельно справиться с растением.

В администрации Центрального района уточнили, что строение под номером 21 признано аварийным и расселено, а за уборку территории несет ответственность управляющая компания. Именно ее сотрудникам было поручено разобраться с проблемой.







Напомним, что это не первый раз, когда опасное растение обнаруживают в черте города. Так, в 2017 году заросли борщевика нашли у Серафимовского кладбища в Приморском районе.

Это растение считается опасным для человека, а врачи каждое лето традиционно готовятся к наплыву пострадавших от соприкосновения с ним. Так, за сезон в НИИ скорой помощи доставляют примерно 20 таких пациентов, а их лечение длится около двух недель. Сок борщевика вызывает повышенную чувствительность к солнцу, что приводит к сильному термическому поражению.