Жителям блокадного Ленинграда, бывшим в осажденном городе меньше четырёх месяцев, доплатят к пенсии по 10 тысяч рублей

Депутаты петербургского Законодательного собрания поддержали в первом чтении законопроект о доплатах жителям блокадного Ленинграда. Оппозиция назвала документ частью предвыборной кампании Александра Беглова.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 19 июня депутаты поддержали в первом чтении законопроект, внесённый губернатором, о выделении дополнительной меры социальной поддержки ветеранов, жителей блокадного Ленинграда вне зависимости от того, сколько времени они провели в осаждённом городе. Ранее дополнительные выплаты получали те, кто прожил в блокадном Ленинграде дольше четырёх месяцев.

Согласно законопроекту, ежемесячная доплата к пенсии составит порядка 10 000 рублей, также блокадникам положен будет бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, приобретение за счёт бюджета месячного единого билета и льгота на проезд в электричках.

Под действие законопроекта попадут 910 человек, а общие затраты могут составить 96,3 млн рублей.







Как заявила депутат горпарламента Надежда Тихонова, она неоднократно просила решить эту проблему, но получала отказ и от региональных властей, и от федеральных. «Если у нас выборное время, давайте и труженикам тыла и детям войны дадим льготы», – добавила она.

Депутат Борис Вишневский добавил, что подобную инициативу в прошлые годы не давала принять бывший губернатор Валентина Матвиенко. Ему возразил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, встав на защиту экс-главы города. Диспут он прекратил, заявив, что Валентина Ивановна – великая женщина.