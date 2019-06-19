Тяжелое ДТП на остановке на Ветеранов, много скорых. Очевидцы сообщают о 4 пострадавших

Серьёзное ДТП произошло под вечер 19 июня на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. На фотографиях очевидца видно, что на место прибыли как минимум четыре кареты скорой помощи, а также то, что «Лада» получила сильные повреждения, а маршрутку задело.

Официальной информации об аварии у ГИБДД пока нет. Сообщение в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появилось в 17:11.

По словам очевидцев, «Лада Приора» врезалась в «Хёндэ Солярис» и в маршрутку, а её отбросило в остановку. «Водитель сильно пострадал. Четверо пострадавших. Три скорых помощи и спасатели», – пишут в группе.







Информация о ДТП выясняется.